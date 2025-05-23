نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة ليفربول وكريستال بالاس وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس يوم الأحد 25 مايو 2025 على ستاد الأنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث المباراة.

خسر ليفربول من برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج كما فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 83 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 52 نقطة.

موقف ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل كريستال بالاس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.