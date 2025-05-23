نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

فاز ريال سوسيداد على لاس بالماس بهدف نظيف في الجولة الماضية من الليجا كما فاز ريال مدريد على إشبيلية بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يحتل ريال سوسيداد المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

موقف ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.

في حين احتل ريال سوسيداد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات.

موعد مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد يوم السبت 24 مايو 2025 على ستاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.