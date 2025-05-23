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أحمد جودة - القاهرة - أكّد المدير الفني لنادي آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أن المنافسة على البطولات الكبرى تفرض على الأندية التميز في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى ضرورة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا ما أراد “الغانرز” تحقيق الألقاب بعد موسم خرج منه خالي الوفاض.

مدرب أرسنال يلمح إلى المفاوضات مع نجم ريال مدريد

وجاء تصريح أرتيتا خلال مؤتمر صحافي، ردًا على سؤال حول التقارير التي تربط آرسنال بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو جويس، جناح ريال مدريد. ورغم تحفظه على التعليق بشأن أسماء محددة، ألمح إلى أن النادي يسعى لاستقطاب لاعبين مميزين.

وقال المدرب الإسباني: “إذا أردت الفوز بالألقاب، عليك أن تكون الأفضل في سوق الانتقالات. الفرق التي تفوز هي تلك التي تضم أفضل اللاعبين”.

وأضاف: “الشيء الإيجابي في ربطنا بأسماء كبيرة هو أنه يعكس المكانة التي وصل إليها النادي، والتي تُحتّم عليه القتال على البطولات”.

وكان آرسنال قد عانى خلال الموسم من غيابات مؤثرة في الخط الأمامي، أبرزها الإصابات المتكررة لكل من غابرييل جيسوس وكاي هافرتز، مما اضطر أرتيتا للاعتماد على ميكيل ميرينو ولياندرو تروسار لتعويض النقص في الأشهر الأخيرة من الموسم.

وختم أرتيتا حديثه بالتأكيد على حاجة الفريق لتعزيز خط الهجوم: “مع العدد الكبير من الإصابات، من الواضح أننا بحاجة إلى عناصر هجومية إضافية. لا يمكننا الاعتماد فقط على الأرقام السابقة، فالسياق قد يتغير. علينا زيادة عدد الأهداف وإضافة المزيد من الإبداع في عدة مراكز”.