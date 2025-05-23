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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيقدم رسميًا نجمه السابق، تشابي ألونسو، مديرًا فنيًا للفريق الأول يوم الإثنين المقبل، 26 مايو، في مقر المدينة الرياضية بـ”فالديبيباس”، في خطوة تمثل انطلاقة مرحلة جديدة للنادي الملكي بعد نهاية حقبة طويلة قادها المدرب كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي

وبحسب الصحيفة، فإن المباراة الأخيرة يوم السبت ستشهد وداع عدة رموز من الفريق، أبرزهم المدرب أنشيلوتي، والنجمين لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، على أن يبدأ بعدها عهد جديد بقيادة ألونسو، الذي يعود إلى مدريد بعقد يمتد لثلاثة مواسم، واضعًا نصب عينيه تكرار نجاحاته كمدرب، بعدما صنع التاريخ مع باير ليفركوزن، كما فعل سابقًا كلاعب بقميص الميرينغي.

وأشارت ماركا إلى أن الفريق قد يشهد ثورة في تشكيلته الأساسية، تترافق مع تغييرات في شارة القيادة، حيث من المتوقع أن تنتقل إلى داني كارفاخال.

وبينت الصحيفة أن ألونسو بدأ فعليًا التحضير لمهمته الجديدة منذ أسابيع، مدركًا حجم التحديات المقبلة، وأبرزها قيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في الولايات المتحدة منتصف يونيو المقبل.

وسيرافق ألونسو في مهمته جهاز فني يتكون من أربعة مساعدين، من بينهم سيباستيان بارييا، الذي سيواصل عمله كمساعد مدرب، بالإضافة إلى انضمام ألبرتو إنسيناس للجهاز الفني. وسيتولى إسماعيل كامنفورتي لوبيز مهمة الإعداد البدني، بعد تجارب سابقة له في برشلونة ب، ونيويورك سيتي، والدنمارك، قبل انتقاله إلى ليفركوزن عام 2021.

كما قرر النادي الإبقاء على المعد البدني الحالي أنطونيو بينتوس ضمن الطاقم الفني، فيما ينضم بينات لابايين كمدرب مساعد، بعد عمله سابقًا مع ميغيل أنخيل راميريز في نادي سرقسطة.