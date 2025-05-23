نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق نابولي نظيره كالياري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتضن ملعب دييجو أرماندو مارادونا، المباراة القوية بين نابولي وكالياري، ضمن فعاليات الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الكالتشيو لموسم 2025/2024.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإيطالي فيدريكو لا بينا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل النادي الجنوبي.

ويسعى الفريق الجنوبي للفوز بمواجهة كالياري لحسم لقب الكالتشيو لموسم 2024-25، دون النظر لنتيجة مباراة إنتر ميلان وكومو، حيث يحتل نابولي صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأفاعي والذي يأتي في مركز الوصافة برصيد 78 نقطة، بينما يأتي كالياري في المرتبة الرابعة عشر برصيد 36 نقطة.

موعد مواجهة كومو نابولي وكالياري في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة نابولي وكالياري في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium1.