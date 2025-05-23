نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد إنتر ميلان لخوض مواجهة نارية أمام نظيره كومو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويستقبل ملعب جوزيبي سينجاليا، المباراة النارية بين كومو وإنتر ميلان، في إطار فعاليات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الكالتشيو لموسم 2025/2024.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب جوزيبي سينجاليا معقل نادي كومو.

ويأمل الأفاعي في تحقيق الفوز في مباراته أمام كومو للاستمرار في المنافسة على لقب الكالتشيو، حيث يحتل إنتر ميلان وصافة الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق نابولي والذي يمتلك في رصيده 79 نقطة، بينما يأتي فريق كومو في المرتبة العاشرة برصيد 49 نقطة.

موعد مواجهة كومو وإنتر ميلان في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة كومو وإنتر ميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium2.