جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر مايو الجاري.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

نابولي ضد كالياري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

إنتر ميلان ضد كومو، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق نابولي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي، برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد إنتر ميلان ثانيا برصيد 71 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- نابولي - 74 نقطة.

2- الإنتر - 71 نقطة.

3- أتالانتا - 65 نقطة.

4- يوفنتوس - 62 نقطة.

5- بولونيا - 60 نقطة.

6- روما - 60 نقطة.

7- لاتسيو - 59 نقطة.

8- فيورنتينا - 59 نقطة.

9- ميلان - 54 نقطة.

10- تورينو - 43 نقطة.

11- كومو - 42 نقطة.

12- أودينيزي - 40 نقطة.

13- جنوى - 39 نقطة.

14- هيلاس فيرونا - 32 نقطة.

15- بارما - 31 نقطة.

16- كالياري - 30 نقطة.

17- ليتشي - 27 نقطة.

18- فينيزيا - 25 نقطة.

19- إمبولي - 25 نقطة.

20- مونزا - 15 نقطة

