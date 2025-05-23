نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر مايو الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

ونجح فريق برشلونة في التتويج ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تصدر جدة الترتيب برصيد 85 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال بيتيس مع نظيره فالنسيا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم



1- برشلونة - 85 نقطة

2. ريال مدريد - 81 نقطة

3. أتلتيكو مدريد - 73 نقطة

4. أتلتيك بلباو - 70 نقطة

5. فياريال - 67 نقطة

6. ريال بيتيس - 59 نقطة

7. سيلتا فيجو - 52 نقطة

8. رايو فاليكانو - 51 نقطة

9. أوساسونا - 51 نقطة

10. ريال مايوركا - 47 نقطة

11. ريال سوسيداد - 46 نقطة

12. فالنسيا - 45 نقطة

13. خيتافي - 42 نقطة

14. ديبورتيفو ألافيس - 41 نقطة

15. جيرونا - 41 نقطة

16. إشبيلية - 41 نقطة

17. إسبانيول - 39 نقطة

18. ليجانيس - 37 نقطة

19. لاس بالماس - 32 نقطة

20. بلد الوليد - 16 نقطة.

