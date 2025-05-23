موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم المصرية والعربية، موعد انطلاق نهائي كأس مصر المرتقب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك نجح في التأهل إلى نهائي كأس مصر عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1؛ بينما تأهل بيراميدز إلى الدور النهائي على حساب البنك الأهلي برباعية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس مصر، وستنقل مباراة الزمالك ضد بيراميدز عبر قناة on sports 1.

