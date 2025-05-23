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أحمد جودة - القاهرة -

استمر تألق الوصل في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه على بني ياس ليعزز آماله في المشاركة القارية الموسم المقبل، بينما عاد الشارقة للانتصارات محليًا بعدما قلب تأخره أمام خورفكان إلى فوز ثمين.

دوري أدنوك.. الوصل يتألق والشارقة يعود لسكة الانتصارات

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 25:

شباب الأهلي يعود للانتصارات

عاد شباب الأهلي بطل المسابقة إلى الانتصارات بفوزه الصعب 3-2 على دبا الحصن الهابط للدرجة الثانية.

وجاء فوز شباب الأهلي بعد ثلاث مباريات دون انتصار في المسابقة، إذ تعادل مع الوحدة والنصر وخسر بينهما أمام الوصل بطل الموسم الماضي.

وتلقى دبا الحصن العائد إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد فقط في دوري الأضواء، الخسارة الرابعة تواليًا و17 في 25 مباراة هذا الموسم.

فاز الوصل 3-1 على تسعة لاعبين من بني ياس ليحقق انتصاره الرابع تواليًا ويواصل الصراع على المركز الثاني.

وتلقى حسن المحرمي لاعب بني ياس بطاقة حمراء في الدقيقة 28 إثر تدخله على نيكولاس خيمينيز.

وفي الوقت بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لسهيل النوبي لينهي بني ياس المباراة بتسعة لاعبين.

ورفع الوصل رصيده إلى 46 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على الوحدة رابع الترتيب، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 26 نقطة في المركز 11.

الجزيرة يعطل الوحدة

فرض الجزيرة التعادل 2-2 على مضيفه الوحدة في قمة أبوظبي، ليعطل سعي الوحدة نحو احتلال المركز الثاني.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل الجزيرة إلى 37 نقطة في المركز السابع.

الشارقة يعود للانتصارات محليًا

قلب الشارقة تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز مثير 4-2 على مضيفه خورفكان في ختام الجولة اليوم الخميس.

وأنهى الشارقة الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا 2 يوم الأحد الماضي، مسيرة من أربع مباريات بلا فوز تضمنت ثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.

وستكون مواجهة الشارقة والوصل في الجولة الأخيرة حاسمة لهوية الفريق الذي سيحتل المركز الثاني هذا الموسم.