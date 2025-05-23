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أحمد جودة - القاهرة -

خسر منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم المصغرة، مباراته الافتتاحية أمام نظيره الجورجي بهدفين نظيفين، مساء الخميس، ضمن مباريات المجموعة السابعة، في بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، والمقامة حاليًا في العاصمة الأذرية باكو وتستمر حتى الأول من يونيو (حزيران) المقبل.

منتخب الامارات يخسر أمام جورجيا في مونديال كرة القدم المصغرة

ويخوض "الأبيض" مباراته الثانية أمام منتخب التشيك السبت المقبل، بينما يلتقي المنتخب الجورجي مع منتخب الأرجنتين.

وشهدت المباريات الأخرى فوز المنتخب الإسباني على نظيره الغاني بثلاثية نظيفة في المجموعة الثامنة، فيما تغلب المنتخب الإندونيسي على منتخب كوستاريكا بهدف نظيف، بينما خيم التعادل 1-1 على المباراة القوية بين منتخبي تايلاند ومونتينيغرو، في المجموعة الخامسة.

وحقق منتخب التشيك فوزًا مثيرًا على نظيره الأرجنتيني 2-1 في المجموعة السابعة، وتغلب منتخب بولندا على كازاخستان بالنتيجة ذاتها في المجموعة السادسة، بينما حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزًا عريضًا بنتيجة 4-2 على المنتخب الأمريكي في المجموعة السادسة أيضًا.