نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون بوليسيتش.. بوكيتينو يكشف عن قائمة الولايات المتحدة لـ "الكأس الذهبية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم الخميس عن تشكيل من 27 لاعبًا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) التي تنطلق الشهر المقبل، وكان كريستيان بوليسيتش أبرز الغائبين عنها.

دون بوليسيتش.. بوكيتينو يكشف عن قائمة الولايات المتحدة لـ "الكأس الذهبية"

ويخطط بوليسيتش للحصول على راحة بعد موسم صعب مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إذ شارك في 49 مباراة في كل المسابقات، وسجل 17 هدفًا و12 تمريرة حاسمة، بينما عانى من بعض الإصابات الطفيفة.

وقال مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد الأمريكي في بيان "تواصل كريستيان وفريقه مع الاتحاد والجهاز الفني بشأن إمكانية الغياب عن المشاركة هذا الصيف نظرًا لعدد المباريات التي خاضها في العامين الماضيين سواء على مستوى النادي أو على المستوى الدولي، إذ كانت فترات الراحة قصيرة للغاية.

"اتخذنا قرارًا جماعيًا بأن هذه هي اللحظة المناسبة له ليحصل على الراحة التي يحتاجها، الهدف هو ضمان جاهزيته التامة للأداء بأعلى مستوى في الموسم المقبل".

وغاب عن التشكيل أيضًا زميله في خط وسط ميلان يونس موسى ومدافع فولهام أنتوني روبنسون، ولن يكون ثنائي يوفنتوس ويستون ماكيني وتيم وياه وجيو رينا لاعب بروسيا دورتموند متاحين بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق بالولايات المتحدة في 15 يونيو (حزيران).

وحظي المدافعان أليكس فريمان وكوين سوليفان ولاعب الوسط سيباستيان برهالتر والمهاجم داميون داون بأول استدعاء للمنتخب الأول.

وقال المدرب الأرجنتيني بوكيتينو "بينما نواصل استعداداتنا لكأس العالم، فهذه فرصة رائعة للعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين لفترة طويلة ومن المهم أن نستغل كل لحظة.

"بالطبع، نريد الفوز وتقديم أداء رائع، حصل هؤلاء اللاعبين على فرصة التنافس من أجل جماهيرنا وإظهار قدراتهم وعقليتهم".

وتلتقي الولايات المتحدة مع تركيا في السابع من يونيو (حزيران) ثم تلتقي مع سويسرا بعدها بثلاثة أيام، في مباراتين وديتين استعدادًا للكأس الذهبية التي تقام بين 14 يونيو (حزيران) والسادس من يوليو (تموز) في الولايات المتحدة وكندا.