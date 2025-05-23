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أحمد جودة - القاهرة -

حصل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي لموسم 2024/25.

مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم

فيما اقترب نادي ريال مدريد من تقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيرحل عن الفريق الملكي لتولي تدريب منتخب البرازيل.

يأتي هذا التغيير بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي، إلى جانب لاعبين بارزين مثل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، مما يمهد الطريق لثورة فنية وإدارية داخل الفريق.