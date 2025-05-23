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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت مباراة ضمك ضد الفتح بنتيجة 0/1 للأخير، مساء اليوم الخميس، بملعب نادي ضمك، في إطار لقاءات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح يحقق فوزا غاليًا على ضمك 0/1 ويضمن البقاء في الدوري السعودي

وقاد طارق حامد تشكيل فريقه ضمك في مواجهة الفتح، والتي تعد طوق نجاة للفريقين من دوامة الهبوط ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل المغربي مراد باتنا هدف فريق الفتح في شباك ضمك في الدقيقة 63، وتعرض ضاري العنزي لاعب ضمك لطرد في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ضمك المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يحتل فريق الفتح بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة ويضمن البقاء في دوري روشن.