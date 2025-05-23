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أحمد جودة - القاهرة -

ثأر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف سادسا عالميا، من الإيطالي ماتيو أرنالدي وبلغ نصف نهائي دورة جنيف لكرة المضرب (250 نقطة) المقامة على الملاعب الترابية، بالفوز عليه 6-4 و6-4 الخميس.

دورة جنيف: ديوكوفيتش يثأر من أرنالدي وخروج فريتس

وبعدما حقق الأربعاء فوزه الأول على الملاعب الترابية هذا الموسم بتغلبه على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-2 و6-3 في الدور الثاني، ظهر الصربي البالغ 37 عاما بمستوى جيد، لا سيما في المجموعة الأولى التي حقق فيها الفارق خلال الشوط الثالث بانتزاعه على إرسال منافسه، ورد اعتباره من أرنالدي الذي أقصاه من الدور الثاني لدورة مدريد لماسترز الألف نقطة الشهر الماضي في المشاركة الأخيرة للفائز بـ24 لقبا كبيرا.

بدا أن أرنالدي عاد إلى الأجواء في المجموعة الثانية حين كسر إرسال الصربي وتقدم 3-1 ثم 4-1، لكن الأخير رد في الشوط السابع وانتزعه على إرسال منافسه ثم كرر الأمر في الشوط الثامن ليتقدم 5-4، قبل أن ينهي المجموعة والمباراة على إرساله بعد ساعة و39 دقيقة.

بعد سقوطه عند الحاجز الأول (الدور الثاني) في دورتي ماسترز للالف نقطة في مونتي كارلو ومدريد وانسحابه من دورة روما للفئة ذاتها، استعاد ديوكوفيتش شيئا من بريقه في دورة جنيف التي وصل فيها الموسم الماضي في مشاركته الأولى إلى نصف النهائي، على أمل الذهاب حتى النهاية والنجاح أخيرا في تحقيق لقبه الأول منذ ذهبيته الأولمبية في باريس صيف 2024 والمئة في مسيرته والتحضر بأفضل طريقة لبطولة رولان غاروس التي تنطلق الأسبوع المقبل.

يلتقي الصربي، المصنف ثانيا في الدورة، خلال اختباره التالي بالفائز من مباراة الأسترالي أليكسي بوبيرين الخامس والبريطاني كاميرون نوري الصاعد من التصفيات.

وخلافا لديوكوفيتش، انتهى مشوار الأميركي تايلور فريتس، المصنف أول في الدورة، عند الدور ثمن النهائي بخسارته امام البولندي هوبرت هوركاتش السادس 3-6 و6-7 (5-7) في لقاء استغرق ساعة و25 دقيقة.

ويلتقي هوركاتش في ربع النهائي النمسوي سيباستيان أوفنر الصاعد من التصفيات والذي تغلب بدوره على الروسي كارن خاتشانوف الرابع 4-6 و6-4 و6-4.