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أحمد جودة - القاهرة -

أكد إيان راش النجم الأسطوري في تاريخ ليفربول الإنجليزي، أنه يتوقع نجاح محمد صلاح النجم المصري في تحطيم مزيد من الأرقام القياسية.

أسطورة ليفربول: أتوقع نجاح محمد صلاح في تحطيم مزيد من الأرقام القياسية

وأضاف على هامش حفل تسلم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، مساء اليوم الخميس، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليز، أن صلاح لاعب مميز، ويستطيع تقديم المزيد في المرحلة المقبلة.

الحفل يقام داخل فندق "لاند مارك" الشهير، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم الإنجليزية، إلى جانب عدد من المشاهير وكتاب الرياضة.

كما تم خلال الحفل تكريم أليسيا روسو، مهاجمة أرسنال، بجائزة أفضل لاعبة في إنجلترا عن الموسم ذاته، في إطار الاحتفال السنوي الذي تنظمه رابطة كتاب كرة القدم لتكريم أبرز نجوم اللعبة.

وكانت الرابطة قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حصد نسبة غير مسبوقة بلغت نحو 90% من الأصوات، في إنجاز يُعد الأكبر في تاريخ التصويت خلال القرن الحالي، ما يعكس التفوق الكبير للنجم المصري هذا الموسم.

وبات صلاح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات، بعد أن قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، والثانية خلال خمسة أعوام، كما يتصدر جدول هدافي البريميرليج برصيد 28 هدفًا، مؤكدًا مكانته كواحد من أعظم لاعبي المسابقة في العصر الحديث.

وتفوق محمد صلاح في سباق الجائزة على زميله فيرجيل فان دايك، الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، في المرتبة الثالثة.