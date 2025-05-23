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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي رافينيا مهاجم برشلونة، عن حلمه الكبير الذي يسعى لتحقيقه خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم، في أعقاب تجديد تعاقده مع البلوجرانا حتى نهاية يونيو/ حزيران 2028.

رافينيا يشعل برشلونة بحلم جديد

وأكد رافينيا، في تصريحات لوسائل الإعلام التابعة للنادي الكتالوني: "أخرج من هنا سعيدا للغاية، لقد حققت هدفا شخصيا، وأتمنى الاستمرار في منح الجمهور السعادة. حلمي هو البقاء هنا حتى نهاية مسيرتي، وأتمنى مواصلة تقديم أفضل ما لدي".

ويعد رافينيا (28 عاما) أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم العالمية هذا الموسم، فبعد أقل من عام وبينما كان قريبا للغاية من الانتقال إلى السعودية، كما اعترف هو نفسه، أصبح واحدا من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة هانزي فليك وجدد عقده مع النادي الكتالوني.

وكان رافينيا قد سجل الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 11 أخرى طوال ألف و951 دقيقة موزعة على 37 مباراة منها 25 بدأها كأساسي. إلا أنه قدم الموسم الجاري أحد أفضل مستوياته على الإطلاق محرزا 34 هدفا وصناعة 22 أخرى على مدار 4 آلاف و567 دقيقة موزعة على 56 مباراة بدأ منها 52 أساسيا.

وأوضح المهاجم البرازيلي أنه يتمنى الاستمرار في تسجيل الكثير من الأهداف وصناعة أهداف أخرى من أجل مواصلة حصد ألقاب كثيرة مع البرسا.

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي كان قد انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من ليدز الإنجليزي.