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أحمد جودة - القاهرة - وجّه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رسالة مؤثرة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، قائد الفريق الذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق.

فينيسيوس مودعا مودريتش: كُرتك فن.. وقصتك بألف كتاب

وقال فينيسيوس، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: "كم هو صعب أن أقول وداعا، لوكا.. لقد كانت سنوات من مشاركة غرفة الملابس مع أسطورة، قصتك في مدريد لا تُضاهى (13 موسما، 28 لقبا)، وكلها كُتبت بأناقة وموهبة وتواضع علّمتني أكثر من ألف كتاب

وأضاف المهاجم البرازيلي: "شكرا على كل نصيحة، على أسلوب لعبك، وعلى شخصيتك. كرتك كانت فنا. معاملتك لي كانت هدية. تعلّمت من تمريراتك الخارجية (على طريقة مودريتش)، لكنني تعلّمت أكثر من كرمك اليومي. سأفتقدك كثيرا. شكرا على كل شيء، يا معلمي. أحبك كثيرا

وأرفق فينيسيوس رسالته بمجموعة من الصور التي تجمعه بالنجم الكرواتي خلال سنواتهما معا في الفريق الملكي.

وكان مودريتش قد أعلن عبر حساباته الرسمية أنه سيخوض مباراته الأخيرة على ملعب سانتياجو برنابيو السبت المقبل أمام ريال سوسييداد، قبل أن يغادر صفوف النادي عقب كأس العالم للأندية.

وكتب اللاعب على حساباته في الشبكات الاجتماعية: "لقد حانت اللحظة؛ اللحظة التي لم أرد قط وصولها، لكن هذه حال كرة القدم، وفي الحياة لكل شيء أيضا بداية ونهاية.. يوم السبت سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب سانتياجو برنابيو".

وانتقل مودريتش إلى ريال مدريد في 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي، وسيرحل عن النادي كأكثر لاعب توج معه بألقاب بواقع 28 لقبا: دوري الأبطال (6 مرات)، مونديال الأندية (6 مرات)، كأس السوبر الأوروبي (5 مرات)، الدوري (4 مرات) كأس الملك (مرتين) وكأس السوبر الإسباني (5 مرات). وبخلاف هذا، فاز مودريتش في 2018 بجائزة الكرة الذهبية.