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أحمد جودة - القاهرة -

وصل الروسي أندري روبليف، المتراجع في تصنيف المحترفين إلى المركز السابع عشر، إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ إحرازه لقب الدوحة في فبراير، وذلك بفوزه الصعب على الإيطالي لوتشانو دارديري 6-1 و3-6 و6-3 الخميس في دورة هامبورج لكرة المضرب (500 نقطة).

دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير

واحتاج المصنف ثالثا في الدورة التي أحرز لقبها عام 2020 إلى ساعة و58 دقيقة كي يحسم مواجهته مع الإيطالي البالغ 23 عاما والمصنف 45 عالميا، ويبلغ نصف النهائي الأول منذ إحرازه في قطر لقبه الوحيد لهذا العام والسابع عشر في مسيرته.

ويمني روبليف النفس بإحراز اللقب للمرة الثانية، بعد أولى عام 2020 حين فاز في النهائي الثاني له تواليا في الدورة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، من أجل التحضر بأفضل طريقة لبطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق بداية الأسبوع المقبل وحيث يبدأ مشواره ضد لاعب صاعد من التصفيات.

ويلتقي ابن الـ27 عاما في دور الأربعة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم السادس الذي تغلب على الفرنسي ألكسندر مولر بالفوز عليه بعد مباراة ماراثونية استغرقت أقل من ثلاث ساعات بقليل 7-6 (7-4) و6-7 (6-8) و6-3، منهيا مغامرة منافسه الذي أقصى الأربعاء الألماني ألكسندر زفيريف المصنف أول في الدورة وبطل نسخة 2023 ووصيف 2024.

ويتجدد اللقاء بين روبيلف وأوجيه ألياسيم بعدما تواجها في الدور ذاته خلال دورة الدوحة وفاز الألماني في حينها بثلاث مجموعات.

وستكون المواجهة الثانية في نصف النهائي بين الإيطالي فلافيو كوبولي والأرجنتيني توماس إتشيبيري بعد فوز الأول على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 7-6 (7-4) و6-0 والثاني على التشيكي ييري ليهيتشكا 7-5 و6-3.