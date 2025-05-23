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أحمد جودة - القاهرة -

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، والمقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة كتاب كرة القدم

وأشاد الوزير بما يقدمه نجمنا المصري من أداء متميز ومشرف في الملاعب الأوروبية، والذي جعله نموذجًا يحتذى به في الإصرار والنجاح.

وأكد وزير الرياضة أن محمد صلاح يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين والعرب، بما يحققه من إنجازات دولية، تعكس صورة إيجابية عن الرياضة المصرية.

وكان محمد صلاح قد تُوج بالجائزة بعد موسم مميز مع ليفربول، حيث واصل تألقه المعتاد في تسجيل وصناعة الأهداف، ليحظى بتقدير الصحفيين الرياضيين في إنجلترا، الذين اختاروه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي