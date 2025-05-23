الرياضة

ياسر ريان: يوريتيش مدرب كبير ولا بد أن يبادر بالهجوم ضد صن داونز

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ياسر ريان: يوريتيش مدرب كبير ولا بد أن يبادر بالهجوم ضد صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث ياسر ريان نجم النادي السابق، عن توقعاته لمواجهة بيراميدز ضد صن داونز ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ياسر ريان: يوريتيش مدرب كبير ولا بد أن يبادر بالهجوم ضد صن داونز

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "أتمنى تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا، جميع الجماهير المصرية شجعت الإسماعيلي في نهائي إفريقيا".

وأضاف: "لا بد أن يبادر بيراميدز بالهجوم ضد صن داونز في جنوب إفريقيا، الأجواء هناك ستكون صعوبة للغاية والفريق عليه الاستفادة من تجارب الأهلي والزمالك السابقة".

واختتم حديثه قائلًا: "يوريتيش مدرب كبير ونجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والكأس بالإضافة للمنافسة على الدوري، وعلى بيراميدز أن ينسى مباراة سيراميكا كليوباترا ويركز على نهائي دوري الأبطال فقط".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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