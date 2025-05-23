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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة بيراميدز ضد صن داونز ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ياسر ريان: يوريتيش مدرب كبير ولا بد أن يبادر بالهجوم ضد صن داونز

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "أتمنى تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا، جميع الجماهير المصرية شجعت الإسماعيلي في نهائي إفريقيا".

وأضاف: "لا بد أن يبادر بيراميدز بالهجوم ضد صن داونز في جنوب إفريقيا، الأجواء هناك ستكون صعوبة للغاية والفريق عليه الاستفادة من تجارب الأهلي والزمالك السابقة".

واختتم حديثه قائلًا: "يوريتيش مدرب كبير ونجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والكأس بالإضافة للمنافسة على الدوري، وعلى بيراميدز أن ينسى مباراة سيراميكا كليوباترا ويركز على نهائي دوري الأبطال فقط".