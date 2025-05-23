برشلونة يجدد عقد رافينيا حتى 2028

برشلونة يجدد عقد رافينيا حتى 2028أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي رافينيا لثلاث سنوات تنتهي في صيف العام 2028.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن رافينيا سيكون ضمن خطة الفريق للمواسم المقبلة بعد أن أثبت عمليا أنه لاعب متميز وإضافة فنية كبيرة إلى صفوف الفريق.

وأضاف البيان أن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، سيكون أحد أعمدة الفريق التي يعتمد عليها في المرحلة المقبلة، خصوصا وأنه يجيد اللعب في وسط الملعب وتسجيل الأهداف، لذلك فضل النادي التجديد له.

ولعب البرازيلي رافينيا دورا مؤثرا هذا الموسم بإحراز برشلونة لثلاثة ألقاب هي الدوري والكأس والسوبر الإسباني، كما سجل 34 هدفا وقام بـ 25 تمريرة حاسمة في 56 مباراة في جميع المسابقات.

ويتصدر ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا مشاركة مع المهاجم الغيني لبوروسيا دورتموند الألماني سيرهو غيراسي، غير أن الناديين الإسباني والألماني خرجا من المسابقة وبقي اللاعبان مرشحين لجائزتي الهداف.

وكان رافينيا قد انضم إلى برشلونة في العام 2022 قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي بعقد لأربعة مواسم.