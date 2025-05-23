نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يسقط أمام الاتفاق بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الهزيمة الصعبة من نظيره فريق الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الأهلي والاتفاق

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ونظيره فريق الاتفاق برتم سريع وسجل توني الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء وتعرض مجرشي للإصابة القوية وخرج لعدم قدرته على استكمال المباراة ونزل محمد سليمان بكر بديلا له في الدقيقة 30 وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتفاق برتم هادئ نسبيا وسجل عبدالرحمن هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 49 وارتطمت كرة ديماري جراي بالعارضة في الدقيقة 61 وسدد فينالدوم ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 87 وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وسجل العليان ثالث أهداف الاتفاق والفوز لفريقه في الدقيقة 90 وانتهت المباراة بينهم 3/1.