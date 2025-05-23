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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك صرف اليوم جميع مكافآت مباريات الكأس للاعبي الفريق لتحفيزهم لمباراة بيراميدز في النهائي.

صرف مكافآت الكأس للاعبي الزمالك ومكافأة كبيرة حال الفوز على بيراميدز

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "رصد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة كبيرة للاعبي الأبيض في حالة فوز الزمالك علي بيراميدز".

واختتم: "مجلس إدارة الزمالك يحاول تحفيز اللاعبين قبل المباراة المرتقبة ضد بيراميدز في نهائي الكأس".