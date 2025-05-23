نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يصر على الاحتراف ويبلغ الإدارة بقراره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف حسام عبد المجيد من التواجد في صفوف فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك متمسك بفكرة الاحتراف الخارجى فى الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور، أن عبد المجيد أبلغ مسئولو نادى الزمالك بأن الاحتراف رغبته الأولى مؤكدًا لهم أن حلمه اللعب فى أوروبا.

واختتم، أن مسئولو نادى الزمالك يرغبون فى تمديد عقد حسام عبد المجيد الا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق لرغبة اللاعب فى الإحتراف.

