نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لكأس العرب: جوائز البطولة تتجاوز 36.5 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار فيما يمثل تحديا جديدا للمنتخبات المشاركة ويضع البطولة إلى جانب أكبر البطولات العالمية.

وتستضيف الدوحة قرعة البطولة يوم 25 من مايو الجاري حيث تنطلق البطولة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 وهو نفس يوم ختام بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وهو يوم الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن هذا الإعلان يرسخ مكانة كأس العرب FIFA قطر 2025 البطولة التي أعادت إحيائها دولة قطر في العام 2021 ويعكس الدور الرائد لدولة في تطوير رياضة كرة القدم على مستوى المنطقة والقارة والعالم.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب المقبلة بمنتخب يقوده فنيا الكابتن حلمي طولان والذي تم الإعلان عن إختياره مديرا فنيا خلال منتصف الأسبوع الجاري، حيث شارك منتخب مصر في النسخة الأولى من البطولة وغادرها من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام تونس.