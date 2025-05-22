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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس بذل مجهود كبير في رفع إيقاف القيد خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الجميع يسعى للتعاقد مع صفقات قوية لوضع الفريق على منصات التتويج.

عمرو أدهم: فيفا أخطرنا رسميا اليوم بجواب برفع الإيقاف عن القيد في قضية باتشيكو

وقال أدهم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فيفا أخطرنا رسميا اليوم بجواب برفع الإيقاف عن القيد في قضية باتشيكو".