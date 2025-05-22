نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الزمالك: لم يكن لدينا وقت لتسوية مستحقات جوميز بعد رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات أزمة مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز والبولندي كونراد ميشالاك.

وقال أدهم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز سافر فور إخطارنا بفسخ عقده ولم يكن لدينا وقت لتسوية مستحقاته ولا يوجد أزمة على الاطلاق في هذا الملف".

وأضاف: "شكوى كونراد ميشالاك قديمة بعد رحيله مباشرة ولا يوجد بها أى جديد حتى الآن وهناك محامي لدينا يعمل على هذا الملف ونسعى في كل القضايا أن نقوم بحلها بطريقة ودية".

وأوضح: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطرنا بإغلاق ملف بوبيندزا بعد وفاة اللاعب بشكل نهائي".

وعن مباراة الزمالك والترجي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، قال: "الفريق التونسي كبير ويمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ودائما الزمالك متواجد في المنافسة وسيكون هناك تدعيم في الفترة المقبلة والمستقبل لكرة اليد في القلعة البيضاء".

