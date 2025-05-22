نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يحذر: سموم ريال مدريد تهدد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذر ديدي هامان، نجم ليفربول السابق، إدارة النادي من التعاقد مع البرازيلي رودريغو، لاعب ريال مدريد، لأنه سيصطدم بهداف الفريق الإنجليزي محمد صلاح.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الجناح يرغب في مغادرة ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وعلى الرغم من مشاركته في 50 مباراة بجميع المسابقات، بدأ منها 38 مباراة أساسيا، لكن يرى رودريغو أن دوره تراجع في الفريق بعد مواطنه فينيسيوس والفرنسي مبابي والإنجليزي بيلنغهام.

وزعمت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن ليفربول مستعد للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر "24 عاما" وسيدخل في منافسة للحصول على خدمات وسط صراع مع مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي الراغبون في كسب الصفقة أيضا.



لكن هامان، لاعب وسط ليفربول السابق، يعتقد أن وصول رودريغو إلى "أنفيلد" لن ينجح في ظل بقاء صلاح كلاعب رئيسي في ميرسيسايد تحت قيادة المدرب أرن سلوت.

وقال اللاعب الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: أعتقد أن رودريغو سيصطدم بمحمد صلاح في ليفربول.



وأضاف: لقد قدم أداءً جيدًا في ريال مدريد، لكن ربما لم يكن على قدر التوقعات، هناك الكثير من المشاكل بين اللاعبين في النادي الإسباني، لأن اللاعبين يتمتعون بنفوذ كبير، والاستعانة بلاعب من ريال مدريد في الوقت الحالي ليس جيدا، لأن هناك الكثير من الأمور المسمومة في مدريد، لذلك سأتوخى الحذر عند التعاقد مع لاعب من فريق العاصمة الإسبانية في الوقت الحالي.