نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يجدد الثقة في أموريم ويضع ميزانية صفقات الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى المدرب روبن أموريم بميزانية انتقالات صيفية تقترب من 100 مليون جنيه استرليني، ويحتفظ بدعم إدارة مانشستر يونايتد الكامل، رغم خسارة نهائي «الدوري الأوروبي» أمام توتنهام الأربعاء الماضي.

ووفق ما أفادت به «الغارديان» سابقًا، فإن ثقة الجهاز التنفيذي في أموريم لم تكن مرهونة بنتيجة النهائي الذي أُقيم على ملعب «سان ماميس» بمدينة بلباو. ويرغب القسم الرياضي بالنادي، الذي يترأسه السير جيم راتكليف، في منح المدرب البرتغالي أول فترة إعداد فعلية له مع الفريق، إضافة إلى تعزيز تشكيلته بعناصر جديدة.

وأكدت مصادر «الغارديان» أن الإدارة تنوي الإبقاء عليه، عادّةً أنه يستحق فترة انتقالات تمكنه من تعزيز الفريق بلاعبين يتلاءمون مع أسلوبه التكتيكي. كما أوضح أموريم، في نهاية مارس (آذار) الماضي، أنه عازم على الإبقاء على برونو فرنانديز، مؤكّدًا أن «الكابتن لن يذهب إلى أي مكان هذا الصيف».

ولا يزال ماتيوس كونيا، صانع ألعاب وولفرهامبتون، والمهاجم ليام ديلاب من إيبسويتش تاون، من الأهداف الرئيسية لأموريم هذا الصيف، ولا يتطلب التعاقد مع أي منهما بيع لاعبين لتمويل الصفقة.

يأتي ذلك نتيجة سياسة التقشف التي قادها راتكليف، والتي شملت جولة جديدة من تسريح الموظفين، من المتوقع أن ترفع إجمالي الوظائف الملغاة إلى نحو 450 وظيفة.

وتُقدَّر قيمة ديلاب بـ30 مليون جنيه استرليني، لكن مسألة ضمه لا تزال غير محسومة، خصوصًا في ظل اهتمام نيوكاسل وتشيلسي به أيضًا. أما صفقة كونيا، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 62.5 مليون جنيه، فتبدو أقرب إلى الاكتمال.

