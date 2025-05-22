المقاولون العرب يعزي رئيس الأهلي في وفاة شقيقته

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم نادي المقاولون العرب ومجلس إدارته برئاسة المهندس محسن صلاح، بخالص العزاء والمواساة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم.

المقاولون العرب يعزي محمود الخطيب في وفاة شقيقته

وأعرب النادي في بيان رسمي عن عميق حزنه لهذا المصاب الأليم، متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الكابتن محمود الخطيب وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وتأتي هذه اللفتة في إطار العلاقات الطيبة والروح الرياضية التي تجمع الأندية المصرية، حيث حرص نادي المقاولون العرب على تقديم التعزية في هذا الظرف الإنساني تقديرًا لمكانة الخطيب وتاريخه الكبير في الكرة المصرية.