نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تصعيد بيراميدز أمام المحكمة الرياضية الدولية وأول تحركات الرابطة واتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد لأزمة مباراة القمة وعدم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي، تقدَّم نادي بيراميدز بشكوى مستعجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، يطالب خلالها بالحصول على حكم عاجل قبل نهاية مسابقة الدوري الممتاز، والمقررة يوم 28 مايو الجاري.

وأوضح بيراميدز في شكواه أن رابطة الأندية خالفت لائحتها المعتمدة، بعد أن قلصت العقوبة المفروضة على الأهلي دون الالتزام بنصوص اللوائح المنظمة. وأرفق النادي في طعنه نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية من لائحة رابطة الأندية، مشددًا على أن ما حدث يُعد مخالفة واضحة تستوجب التدخل.

من جانبها، خاطبت المحكمة الرياضية الدولية اتحاد الكرة المصري للحصول على توضيحات رسمية بشأن القرارات الصادرة في هذه الأزمة. وطلبت المحكمة ردودًا من الأطراف المعنية كافة، وهي: اتحاد الكرة، رابطة الأندية، الأهلي، الزمالك، وبيراميدز.

تحركات الرابطة واتحاد الكرة

رابطة الأندية بدأت بالفعل في تجهيز حيثيات قرارها الصادر بتقليص العقوبة، والذي أقره مجلس إدارتها، حيث من المنتظر أن تشرح بشكل قانوني المواد 62 و63 من اللائحة، والتي تم الاستناد إليها.

أما اتحاد الكرة، فسيُرسل رده الرسمي من خلال لجنة التظلمات، التي كانت قد استمعت إلى كافة الأطراف المعنية بالقضية. وستوضح اللجنة أن قرارها تم اتخاذه دون تعديل لأنه نُفذ وفقًا للائحة رابطة الأندية، المعتمدة والمعمول بها.

في انتظار القرار النهائي من المحكمة الرياضية، يظل المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، وسط ترقب كبير من الجماهير والمتابعين لما قد تسفر عنه هذه القضية قبل ختام الموسم.