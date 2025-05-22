نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُحصن نجمه بعقد جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن تمديد عقد نجمه الإسباني بابلو باريوس.

أتلتيكو مدريد يمدد عقد بابلو باريوس

ووفقًا لما ذكره الروخي بلانكوس في بيانه الرسمي، فإن بابلو باريوس وقع اليوم على عقده الجديد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2030، بعدما تم الاتفاق على كاقة التفاصيل التعاقدية.

وكان عقد اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا القديم ينتهي في صيف 2028، بما يعني أنه تمت زيادة مدته لعامين إضافيين.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه الرسمي: "خاض بابلو باريوس مباراته الأولى مع فريق سيميوني في 29 أكتوبر 2022 في مباراة ضد قادس، وكان عمره آنذاك 19 عامًا فقط، وبعد أيام قليلة، خاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا ضد بورتو، وجاء هدفه الأول بعد أسابيع قليلة في كأس ملك إسبانيا ضد أرينتيرو".

وأضاف الروخي بلانكوس: "ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف لاعب خط الوسط عن النمو، حيث شارك بالفعل في 101 مباراة مع فريقنا الأول، مسجلًا أربعة أهداف ومقدمًا سبع تمريرات حاسمة".

وخاض بابلو باريوس هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد في 40 مباراة بكافة المسابقات، سجل هدفًا وحيدًا، وصنع 4 تمريرات حاسمة.