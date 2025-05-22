النجم مودريتش يترك ريال مدريد

النجم مودريتش يترك ريال مدريدأعلن النجم الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، رحيله عن صفوف الفريق الملكي عقب انتهاء الموسم الجاري (2024-2025).

وينتهي عقد لوكا مودريتش (39 عاما) مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وكانت تنتظر جماهير الريال تمديد عقد اللاعب لموسم جديد، ولكن يبدو بأن إدارة "المرينغي" قد رفضت استمرار نجمها الكرواتي أكثر من ذلك.

وقد خرج لوكا مودريتش لتوديع جماهير ريال مدريد برسالة عاطفية مؤثرة نشرها عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" قال فيها: "جماهير ريال مدريد الأعزاء. لقد حان الوقت. لحظة لم أتمنّها أبدا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية. يوم الاحد، سأخوض مباراتي الأخيرة على ملعب سانتياغو برنابيو".

وسيخوض النجم الكرواتي مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم الأحد المقبل، أمام ريال سوسييداد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سيودع خلالها جماهير "الميرينغي".