النجم مودريتش يترك ريال مدريد
أعلن النجم الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، رحيله عن صفوف الفريق الملكي عقب انتهاء الموسم الجاري (2024-2025).
وينتهي عقد لوكا مودريتش (39 عاما) مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وكانت تنتظر جماهير الريال تمديد عقد اللاعب لموسم جديد، ولكن يبدو بأن إدارة "المرينغي" قد رفضت استمرار نجمها الكرواتي أكثر من ذلك.
وقد خرج لوكا مودريتش لتوديع جماهير ريال مدريد برسالة عاطفية مؤثرة نشرها عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" قال فيها: "جماهير ريال مدريد الأعزاء. لقد حان الوقت. لحظة لم أتمنّها أبدا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية. يوم الاحد، سأخوض مباراتي الأخيرة على ملعب سانتياغو برنابيو".
وسيخوض النجم الكرواتي مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم الأحد المقبل، أمام ريال سوسييداد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سيودع خلالها جماهير "الميرينغي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النجم مودريتش يترك ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.