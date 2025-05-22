نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي: أتطلع لإهداء جماهير نابولي الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، إلى التحلي بالهدوء والتركيز، خلال مساعي فريقه للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عبر مباراته أمام كالياري، الجمعة، مؤكدًا إحساسه العميق بالمسؤولية، رغم أنه سيشاهد المباراة من المدرّجات بسبب الإيقاف.

ويتقدم نابولي في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان، قبل الجولة الأخيرة من مباريات الدوري، التي تنطلق الجمعة.

وقال كونتي، للصحافيين، الخميس: «مررنا بموسم صعب للغاية... نشعر بالتأكيد بالمسؤولية عن أن نمنح نابولي والجماهير شيئًا جميلًا وتاريخيًا».

ولن يجلس المدرب على مقاعد البدلاء في مباراة الغد، إذ تلقّى كونتي ونظيره في بارما كريستيان كيفو البطاقة الحمراء، بعد تلاسن حاد على خط التماس في نهاية مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال كونتي: «أشعر بالأسف لغيابي. بعد موسم كهذا، تكون لديك الرغبة في الحضور لقيادة الفريق وسط الجماهير».

وتابع: «هناك ثقة هائلة في أعضاء الجهاز الفني، كما هي الحال دائمًا، وفي الجماهير، وفي الأجواء المنتظرة، وحتى لو كنت موجودًا في المدرجات، فإن قلبي سيكون هناك».

وأضاف: «لقد حظينا بكل الدعم من الجماهير، حظينا بقربهم في اللحظات الإيجابية، وكذلك في اللحظات السلبية عندما تعثرنا قليلًا. لقد أبدوا ثقتهم في الفريق بأكمله. ما أودُّ قوله هو إن عليهم الاستمرار على النهج نفسه».

وقال كونتي إنه سيتعامل مع مباراة كالياري كأي مباراة عادية.

وأضاف كونتي: «الجمعة، نواجه كالياري، وهو فريق جيد، وعلينا أن نلعب بأسلوبنا مع احترام مستوى المنافِس بنسبة 100 في المائة. إذا احترمناه، فستكون لدينا فرص أكبر للفوز. نعلم جيدًا أن العمل جمَعَنا هنا اليوم للحديث عن أمر مميز. وعلينا أن نسعى جاهدين لإتمام العمل».