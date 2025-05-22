نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن تجديد عقد البرازيلي رافينيا حتى عام 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، عن تمديد التعاقد مع البرازيلي رافينيا، خلال الفترة الحالية.

ويُعد رافينيا أحد الركائز الأساسية لكتيبة المدرب الألماني هانز فليك، بعد أن قدّم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم، وكان له دور محوري في العديد من الانتصارات المحلية والقارية.

ووفقًا لما ذكره النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، فإن البرازيلي رافينيا مدد تعاقده مع برشلونة لمدة موسم إضافي، لينتهي عقده الجديد في 30 يونيو 2028.

ونشر النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، قائلًا: "وقع المهاجم البرازيلي عقده الجديد اليوم الخميس في مكاتب النادي بحضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا ديكو".

وأضاف: "انضم رافينيا إلى نادي برشلونة في يوليو 2022 بهدف أن يصبح الجناح الأيسر الأساسي للفريق. ارتدى الرقم 22 في موسمه الأول، وحقق ذلك بالفعل، محققًا لقب الدوري، مسجلًا 10 أهداف ومقدمًا 12 تمريرة حاسمة. وفي موسم 2023/2024، حافظ على مستواه، مسجلًا 10 أهداف ومقدمًا 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. ومع ذلك، فقد وصل المهاجم إلى مستوى آخر في موسم 2024/2025، محطمًا أرقامه السابقة".

وانتقل جناح المتتخب البرازيلي إلى صفوف برشلونة صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي بمقابل 58 مليون يورو.

وخاض رافينيا البالغ من العمر 28 عامًا مع برشلونة في الموسم الجاري 56 مباراة بكافة المسابقات، سجل 34 هدفًا، وصنع 22 تمريرة حاسمة.