نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يجهز السعيد قبل مباراة بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

