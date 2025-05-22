نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يعرف الفوز خارج الديار.. ماذا فعل بيراميدز في جنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق بيراميدز في الرابعة عصر السبت المقبل ضيفا على نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية، والتي ستقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما قدمه أصحاب الريداء السماوي فريق بيراميدز أمام الفرق الجنوب أفريقية قبل مواجهة صن داونز.

خاض فريق بيراميدز 6 مواجهات أمام الفرق الجنوب أفريقية، بواقع 4 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتين في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

جاءت أول المواجهات بين بيراميدز أمام فرق جنوب إفريقيا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، أمام فريق مارومو جالانتس، وانتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما نجح فريق مارومو في تحقيق الفوز بهدف نظيف في جنوب إفريقيا.

تقابل فريق براميدز في ثالث مبارياته أمام فرق جنوب إفريقيا، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، وذلك حين واجه صن داونز في الجولة الثالثة والرابعة.

انتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وفريق صن داونز، بالتعادل السلبي دون أهداف في جنوب إفريقيا، بينما نجح فريق صن داونز في تحقيق الفوز بهدف نظيف في مباراة العودة بالقاهرة.

آخر المواجهات التي جمعت بين فريق بيراميدز أمام الفرق الجنوب أفريقية، كانت في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية، وذلك أمام فريق أورلاندو بايرتس، حيث انتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما تمكن فريق بيراميدز في تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية، حين فاز بثلاثية مقابل هدفين.