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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على توديع زميله لوكا مودريتش بعد إعلانه بشكل رسمي رحيله عن الملكي.

فينيسيوس يودع لوكا مودريتش: كانت كرة القدم التي تقدمها فنا

وقال فينيسيوس جونيور على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" كم هو صعب أن نقول وداعا، لوكا، لقد كانت سنوات تقاسمنا فيها غرفة تبديل الملابس مع أسطورة. تاريخك في مدريد لا مثيل له: 13 موسمًا، و28 لقبًا، وكلها مكتوبة بأناقة وموهبة وتواضع علمتني أكثر من ألف كلمة".

وأضاف:" شكرًا لك على كل نصيحة، وعلى طريقة لعبك، وأيضا على طريقة وجودك. كرة القدم الخاصة بك كانت فن. تعاملك معي هو هدية".

واستكمل:" لقد تعلمت من خلال مشاهدة تمريراتك بخارج القدم كانت كرة القدم التي تقدمها فنا، ولكن الأهم من ذلك كله أنني تعلمت من كرمك اليومي. سوف أفتقدك".

وأتم فينيسيوس جونيور رسالته:" شكرًا لك على كل شيء يا سيدي؛ سأفتقدك كثيرا، أحبك كثيرًا".

