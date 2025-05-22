الرياضة

فينيسيوس يودع لوكا مودريتش: كانت كرة القدم التي تقدمها فنا

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فينيسيوس يودع لوكا مودريتش: كانت كرة القدم التي تقدمها فنا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على توديع زميله لوكا مودريتش بعد إعلانه بشكل رسمي رحيله عن الملكي.

فينيسيوس يودع لوكا مودريتش: كانت كرة القدم التي تقدمها فنا

وقال فينيسيوس جونيور على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" كم هو صعب أن نقول وداعا، لوكا، لقد كانت سنوات تقاسمنا فيها غرفة تبديل الملابس مع أسطورة. تاريخك في مدريد لا مثيل له: 13 موسمًا، و28 لقبًا، وكلها مكتوبة بأناقة وموهبة وتواضع علمتني أكثر من ألف كلمة".

وأضاف:" شكرًا لك على كل نصيحة، وعلى طريقة لعبك، وأيضا على طريقة وجودك. كرة القدم الخاصة بك كانت فن. تعاملك معي هو هدية".

واستكمل:" لقد تعلمت من خلال مشاهدة تمريراتك بخارج القدم كانت كرة القدم التي تقدمها فنا، ولكن الأهم من ذلك كله أنني تعلمت من كرمك اليومي. سوف أفتقدك".

وأتم فينيسيوس جونيور رسالته:" شكرًا لك على كل شيء يا سيدي؛ سأفتقدك كثيرا، أحبك كثيرًا".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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