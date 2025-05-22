نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء الهبوط ما بين عادة مبشرة لجماهير الأهلي ومآساة لا تنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الأهلي، من حصد لقب الدوري المصري 3 مرات سابقة عندما أقيمت المسابقة بمشاركة عدد فرق فردي مثلما ستشهد النسخة القادمة وهو ما يمثل فأل خير لجماهير القلعة الحمراء وفريقها صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب.

رقم الفرق الفردي يُمثل فأل خير لجماهير الأهلي

يُقام الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2025-2026، بمشاركة 21 فريقًا، وهذا تنفيذا لقرار إلغاء الهبوط بالموسم الجاري، والذي أُقر خلال اجتماع الأندية الأخير.

ويشهد الدوري المصري، بعد قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، مشاركة 21 فريقًا وهو رقم فردي للمرة الخامسة في تاريخ المسابقة.

وانطلقت نسخة موسم 1948-49 من الدوري المصري، بمشاركة 11 فريقًا فقط، ووقتها حصد الأهلي أول ألقابه من المسابقة.

وأقيمت نسخة موسم 1955-56 في الدوري المصري بمشاركة 11 فريقًا، وأيضًا تمكن الأهلي من تحقيق اللقب للمرة السادسة له.

وحصد الأهلي، كذلك لقب الدوري المصري موسم 1976-77 عندما أقيم بمشاركة 15 فريقًا.

أما موسم 2011-12، لم تكتمل مسابقة الدوري المصري بمشاركة 19 فريقًا، وذلك بسبب أحداث استاد بورسعيد، الذكرى الأليمة لجماهير النادي الأهلي.

ويتصدر الأهلي قائمة المتوجين بالدوري المصري الممتاز بفارق كبير بـ44 لقبًا وخلفه الزمالك بـ14، ثم الإسماعيلي بثلاث ألقاب، وتوجت أندية الترسانة والأولمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب بالدوري مرة واحدة.