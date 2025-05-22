نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يفجع محمود الخطيب رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت منذ قليل شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في رحيب شقيقته.

من ناحية أخرى، كشف زبير بيه رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، عن الاتفاق مع الأهلي على خوض مباراة ودية بين الطرفين ضمن احتفالات المئوية الخاصة بالنادي.

وقال زبير بيه في تصريحات لصحيفة الشروق التونسية: إنه تم الاتفاق مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على خوض مباراة ودية تجمع بين الفريقين.

وواصل تصريحاته: المباراة الودية ستندرج تحت بند احتفالات النجم الساحلي بمئوية النادي على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة وتفاصيلها خلال الأيام القادمة.

وعلى جانب آخر، قال زبير بيه إنه لا ينوي الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي في الانتخابات المقبلة.

