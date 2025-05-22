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أحمد جودة - القاهرة - خاض ناصر منسي ومحمود بنتايج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ثنائي الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية استعدادًا لمواجهة بتروجت

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبان، ويشكو ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمود بنتايج من إصابة في العضلة الأمامية.

وفي نفس السياق أدى نبيل عماد دونجا مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب على هامش المران اليوم الخميس، بجانب جزء داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.