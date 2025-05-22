مشاركة ناصر ماهر ومحمود جهاد في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة بتروجت

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة ناصر ماهر ومحمود جهاد ثنائي الأبيض في جزء من التدريبات، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر ماهر ومحمود جهاد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة مع باقي لاعبي الفريق، في إطار تجهيزهما للمشاركة بصورة كاملة مع الفريق.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي، بسبب معاناتهما في وقت سابق من إصابات مختلفة، حيث عاني ناصر ماهر من إصابة في كاحل القدم، ومحمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية وآلام أسفل الظهر.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.