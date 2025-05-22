نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي في المونديال.. بورتو يقترب من التعاقد مع نجم أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو فريق بورتو البرتغالي من حسم صفقة لاعب الوسط الإسباني القاطن في فريق أهلي جدة السعودي جابرييل فيجا، والبالغ من العمر 22 عاما، وذلك من أجل دعم الفريق البرتغالي في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية نشرتها "الرياضية" السعودية، تفيد بأن اللاعب الإسباني جابرييل فيجا، لا يرغب في البقاء مع فريق أهلي جدة السعودي.

أكدت التقارير أن هناك أكثر من عرض مقدم إلى لاعب وسط فريق أهلي جدة، كما أن اللاعب يرغب في العودة إلى أوروبا من جديد.

وتعاقد فريق أهلي جدة السعودي مع فيجا في أغسطس 2023، قادما من صفوف فريق سيلتا فيجو الإسباني، وخاض جابرييل فيجا 44 مباراة في الموسم الحالي مع فريق أهلي جدة السعودي، ساهم في 14 هدفا.

يذكر أن فريق بورتو البرتغالي يقع في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام منتصف الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، وتضم المجموعة كل من:

الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي.

