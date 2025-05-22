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أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

محمد السيد ينتظم في مران الزمالك

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وشارك محمد السيد في جميع فقرات المران البدنية والفنية استعدادًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.