اليوم.. انطلاق النسخة الأولى من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق النسخة الأولى من بطولة "بالم هيلز المفتوحة للإسكواش" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري، بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة من بين أبرز المصنفين عالميًا، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 250 ألف دولار أمريكي.

وتأتي هذه البطولة في إطار رؤية بالم هيلز لتعزيز نمو رياضة الإسكواش في مصر، وترسيخ ريادة مصر للعبة الإسكواش وسيطرتها على المراكز الأولى في التصنيف العالمي للرجال والسيدات، إلى جانب تأكيد التزامها المستمر بالاستثمار في القطاع الرياضي وذلك في إطار أهدافها لتأهيل أبطال مصريين للمشاركة والمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

حضر المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم البطولة الاستاذ احمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، والسيد/ ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والسيد/عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ievents، والسيد/أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو ثري ايه، والسيد/ أليكس جوخ، الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش (PSA)، والسيدة/ آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والكابتن/ أمير وجيه، رئيس جهاز الاسكواش في بالم هيلز.

من جانبه قال السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز: “تمثل بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش محطة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو دعم وتطوير الرياضة في مصر، من خلال توفير منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الواعدة، ورعايتها وصقل مهاراتها، بما يسهم في تعزيز ريادة مصر في رياضة الإسكواش على الساحة الدولية، وتحقيق تطلعاتنا في التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والمنافسة على الميداليات الذهبية.”

وأضاف كما تُجسد هذه البطولة انطلاقة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز رياضي إقليمي، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الرياضة في تنمية المجتمعات، وجعلها جزءًا أساسيًا من الرؤية المتكاملة التي تعتمدها بالم هيلز، وتعزيز دور نادي بالم هيلز الرياضي كمنصة رياضية متقدمة تواكب المعايير الدولية، وتوفر بيئة داعمة لصناعة الأبطال في مختلف الرياضات."

من جانبه قال السيد/ عمرو منسي: "نحن فخورون بتنظيم النسخة الأولى من بطولة بالم هيلز المفتوحة، والتي تمثل إضافة قوية لسلسلة البطولات الدولية في مصر. نهدف إلى تقديم تجربة تنظيمية استثنائية تليق بمكانة مصر في لعبة الإسكواش، وتؤكد على قدرتنا في تنظيم فعاليات عالمية بمعايير احترافية، ما يسهم في الترويج لمصر كوجهة عالمية في استضافة وتنظيم البطولات."

من جهته قال السيد/ أيمن الجميل": " تعكس مشاركتنا في هذا الحدث الرياضي التزام مجموعة كايرو ثري إيه بدعم قطاع الرياضة كأحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان وتمكين الشباب. ويأتي دعمنا لرياضة الإسكواش امتدادًا لإيماننا الراسخ بمكانة مصر الريادية في هذه الرياضة على المستوى الدولي، وثقتنا بقدرة الأجيال الصاعدة على تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل بيئة تدريبية داعمة ونُظم احترافية متكاملة".

وقال السيد/ أليكس جوخ، الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش (PSA) "بطولات مثل بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش تمنح لاعبينا فرصة للتنافس على مستوى عالٍ، وتُساهم في تقديم رياضة الاسكواش بشكل جيد للجمهور العالمي. وأضاف "أُقدّر جهود اللاعبين والحكام والمتطوعين، فبفضل مساهمتكم تستمر بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش في التقدم والنجاح."

ومن جانبها قالت آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش: "تمثل بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش فرصة للاعبين المصريين للمشاركة في بطولات كبرى تقام داخل مصر تسهم في تحسين أدائهم دون تحمل أعباء السفر والتكاليف المرتفعة، مما تشكل دعمًا كبيرًا لمسيرة الإسكواش المصري".

تُعد بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، وتُقام خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري، ويشارك في البطولة 48 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 جنسية، من بينها مصر، وألمانيا، والسويد، وإسبانيا، وفرنسا، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 250 ألف دولار أمريكي.

ويأتي تنظيم البطولة استكمالًا لجهود نادي بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. كما تهدف البطولة إلى إبراز ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، ومنشآت قادرة على استضافة بطولات كبرى تُعزز من مكانتها في مجال السياحة الرياضية.

وتُسهم البطولة أيضًا في دعم رؤية نادي بالم هيلز الرياضي لتشكيل مستقبل الإسكواش المصري، من خلال توفير فرص حقيقية للمواهب الشابة للتنافس على الساحة الدولية، واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التميز العالمي.

وفرت شركة بالم هيلز،جميع التجهيزات اللازمة لتنظيم بطولة عالمية وفقًا لأعلى المعايير الاحترافية، بما في ذلك ثلاثة ملاعب مجهزة على أعلى مستوى داخل نادي بالم هيلز الرياضي، إلى جانب الملعب الرئيسي المخصص للبطولة في بالم هيلز أكتوبر، بسعة جماهيرية تصل إلى 850 متفرجًا. وتضمنت الاستعدادات أيضًا تجهيزات طبية ورياضية حديثة، ومرافق تدريب متكاملة لضمان أفضل بيئة احترافية للاعبين

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