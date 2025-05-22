نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادى دجلة يواجه الأهلي في قمة كأس مصر النسائية بقيادة فنية جديدة وطموحات تعكس تاريخًا حافلًا بالإنجازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق وادى دجلة لكرة القدم النسائية لخوض مواجهة قوية أمام النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الجمعة 23 مايو في تمام الرابعة عصرًا على ملعب نادي الترسانه. ويكثف الفريق استعداداته للمباراة، في إطار السعي للتتويج باللقب واستكمال مسيرة الأداء المتميز خلال الموسم.

تأهل فريق وادى دجلة إلى النهائي بعد فوزه على فريق زد بهدف دون رد في نصف النهائي، بينما نجح النادي الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق مسار بركلات الترجيح، لتجمع المواجهة الختامية بين اثنين من أقوى الفرق في الكرة النسائية المصرية، في لقاء يحدد بطل كأس مصر لهذا الموسم.

ويقود فريق وادى دجلة المدربة الجنوب إفريقية شيلين بويسن، التي تولت قيادة الفريق في مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة السيطرة على البطولات المحلية وتحقيق أداء فني مميز. ويأتي هذا النهائي ليمثل فرصة للفريق لمواصلة مشواره الناجح هذا الموسم، في ظل تطور لافت في أداء اللاعبات وارتفاع الروح المعنوية بعد الوصول إلى النهائي.

بدأ تشكيل فريق وادى دجلة لكرة القدم للسيدات عام 2007، وتمكن في موسمه الأول من تحقيق لقب الدوري المصري، ومنذ ذلك الحين واصل الفريق سلسلة من النجاحات جعلته من أكثر الفرق تتويجًا محليًا، برصيد 14 لقب دوري، و7 ألقاب كأس مصر، بالإضافة إلى بطولة السوبر، وبطولة شمال إفريقيا، والمشاركة مرتين في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

كما شهد تاريخ الفريق محطات دولية بارزة، من أبرزها التوأمة مع نادي أرسنال الإنجليزي، والتي أثمرت عن مشاركة الفريق في "كأس الأرسنال" بلندن عام 2008 والفوز بلقبه، واستضافته بطولة شمال إفريقيا عام 2009، إضافة إلى الفوز ببطولة ديسكفري في برلين 2012، وكأس لبنان الودية عام 2015. وواصل الفريق تفوقه مؤخرًا على مستوى فرق الناشئات، حيث فاز فريق مواليد 2006 على الأهلي في الدوري.

وأكدت المدربة شيلين بويسن أن المباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم، مشيرة إلى أن وادى دجلة استعد جيدًا للمواجهة، وأن اللاعبات على جاهزية كاملة بدنيًا وذهنيًا لخوض اللقاء بكل قوة من أجل تحقيق اللقب.

ويأتي هذا التواجد القوي لوادى دجلة في نهائي الكأس استكمالًا لاستراتيجية النادي في دعم وتطوير كرة القدم النسائية، وهو ما يتسق مع رؤية أندية وادى دجلة منذ تأسيسها عام 2002 في تقديم نموذج رياضي متكامل. وتمتلك أندية وادى دجلة حاليًا 10 فروع في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، وتقدم أكثر من 20 رياضة مختلفة، وتضم أكبر عدد من الملاعب المجهزة لكرة القدم، التنس، الإسكواش، وحمامات السباحة.

ويؤكد هذا الظهور المتكرر للفريق النسائي لوادى دجلة في المحافل المحلية والدولية على مكانته باعتباره من أبرز الأندية التي ساهمت في رسم خريطة الكرة النسائية في مصر.