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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة المنتخب المصري مطار القاهرة اليوم الخميس في طريقها إلى مدينة إنطاليا بتركيا للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي للكبار التي تقام خلال الفترة من 22 مايو إلى 1 يونيو 2025.

منتخب مصر يغادر إلى تركيا للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي للكبار

وتشارك مصر في بطولة العالم للمواي تاي للكبار بـ 6 لاعبين ولاعبات وهم أحمد سامح في منافسات وزن 54 كجم، محمد عادل لاعب وزن 57 كجم، مصطفى نور لاعب وزن 60 كجم، رنا أحمد لاعبة وزن 54 كجم، مي خالد لاعبة وزن 71 كجم، جومانا أحمد لاعبة وزن 75 كجم.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن مشاركة مصر في بطولة العالم للمواي تاي ليست الأولى حيث شارك الفراعنة في تلك المنافسات من نقبل وحققوا أداء جيدا حيث حصدوا 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للكبار التي أقيمت في مدينة بانكوك بتايلاند، خلال الفترة من 11 إلى 20 2024 بمشاركة 101 دولة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن خطة إعداد المنتخب خلال الفترة الماضية ساهمت في رفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات مما يجعل المصريين الأقرب لحصد الميداليات والوصول إلى منصات التتويج خلال المنافسات التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

ويترأس بعثة الفراعنة في بطولة العالم للمواي تاي للكبار المهندس أحمد رمضان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي فيما يقود المنتخب فنيا المدرب رفعت جابر.