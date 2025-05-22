نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يصل غينيا للمشاركة في البطولة الأفريقية للسامبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة المنتخب المصري للسامبو إلى دولة غينيا للمشاركة في بطولة إفريقيا للسامبو التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري في عاصمة البلاد كوناكري.

وتشارك مصر في منافسات البطولة الأفريقية للسامبو بثلاثة لاعبين وهم عبد الرحمن تامر، عبدالرحمن محمد الأمير، آلاء محمود فيما يتواجد مع البعثة كل من الحكام الدوليين كابتن زينب مأمون، كابتن محمد مصطفى.

واستقبل بعثة منتخب مصر وفد رسمي من السفارة المصرية في دولة غينيا لتسهيل كافة الإجراءات بقيادة القنصل المصري في دولة غينيا.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج، إن مصر أصبحت من ضمن الدول ذات الشأن الكبير في رياضة السامبو والأمر الذي تأكد بالمشاركة في البطولة الأفريقية للسامبو وغيرها من البطولات خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقه الاتحاد من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وترأس بعثة المنتخب المصري في غينيا الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تعد رياضة السامبو ضمن أحد لجان اتحاد الكيك بوكسينج حيث تترأس مريم يحيى رئاسة اللجنة العليا لرياضة السامبو.

