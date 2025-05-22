نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجوه جديدة في قائمة العراق لتصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، المدرب الجديد لمنتخب العراق، اليوم الخميس، تشكيلته لخوض مباراتين حاسمتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في أميركا الشمالية العام المقبل.

ويحتل العراق، الذي تأهل لكأس العالم مرة واحدة عام 1986، المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الأردن، وأربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات الآسيوية الثلاث بالمرحلة الثالثة من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بينما تنتقل الدول التي تحتل المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الكوري الجنوبي متصدر المجموعة في البصرة يوم 5 يونيو (حزيران)، ويلاقي منتخب الأردن في عمان بعد خمسة أيام أخرى.

وقاد أرنولد منتخب أستراليا لبلوغ دور الستة عشر في كأس العالم 2022 قبل خسارة مباراة متكافئة أمام الأرجنتين التي مضت قدمًا للفوز باللقب. لكنه استقال في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد بداية سيئة للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026.

وحل أرنولد (61 عامًا) محل الإسباني خيسوس كاساس الذي أقيل من منصبه بعد مرور نحو نصف مدة عقده الذي يمتد لأربع سنوات في مارس (آذار) الماضي بعد الخسارة 2-1 أمام فلسطين في الأردن.

وظهر العراق في نهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط في المكسيك 1986 وخسر كل مبارياته الثلاث، وخرج من دور المجموعات.

وضمت التشكيلة محمد جواد الذي استدعي لأول مرة، وكذلك إيمار شير، فيما استبعد حارس المرمى كميل سعدي وحسين حسن، فضلًا عن لاعبي وسط الميدان دانيلو السعيد وسعد عبد الأمير وأحمد ياسين.

وتضم القائمة كلًا من: جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى ومصطفى سعدون وحسين علي وريبين سولاقا وفرانس بطرس ومناف يونس وعلي فائز وسعد ناطق وأسامة رشيد وسجاد كاظم وأمير العماري وحسن عبد الكريم ومحمد قاسم وعلي جاسم وإيمار شير وماركو فرج ويوسف الأمين وأيمن حسين وإبراهيم بايش ومنتظر ماجد وأكام هاشم وزيد تحسين ومهند علي وعلي الحمادي وبيتر كوركيس ومحمد جواد.